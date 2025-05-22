Герой Тоттенхэма в финале Лиги Европы поделился своими мыслями о победе в турнире

Вратарь "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио сыграл ключевую роль в победе команды со счетом 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы. Итальянец совершил важный сейв после удара Люка Шоу в компенсированное ко второму тайму время, а также уверенно действовал на выходах и активно руководил партнерами на протяжении игры.

"Магическая и историческая ночь для этого клуба. Вероятно, многие, когда я выбрал его два года назад, подумали бы, что мы потерпим очередной провал. Но мы вписали себя в историю этого клуба и этого турнира.

Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Это был очень трудный путь, но настоящая радость в футболе – это победы и то, что ты даришь счастье многим людям. Нам остается только праздновать", – сказал Викарио.