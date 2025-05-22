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Герой Тоттенхэма в финале Лиги Европы поделился своими мыслями о победе в турнире
Магическая и историческая ночь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио сыграл ключевую роль в победе команды со счетом 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы. Итальянец совершил важный сейв после удара Люка Шоу в компенсированное ко второму тайму время, а также уверенно действовал на выходах и активно руководил партнерами на протяжении игры.
"Магическая и историческая ночь для этого клуба. Вероятно, многие, когда я выбрал его два года назад, подумали бы, что мы потерпим очередной провал. Но мы вписали себя в историю этого клуба и этого турнира.
Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Это был очень трудный путь, но настоящая радость в футболе – это победы и то, что ты даришь счастье многим людям. Нам остается только праздновать", – сказал Викарио.
Напомним, что "Тоттенхэм" выиграл свой первый трофей за последние 17 лет.
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