Фернандеш - после поражения в финале Лиги Европы: Даже победа не спасла бы сезон МЮ

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался после поражения в финальном матче Лиги Европы с "Тоттенхэмом" (0:1).

"Прежде всего, нам нужно посмотреть на то, что мы сделали в этом сезоне, на все, что пошло не так в каждом моменте.

Каждый должен посмотреть на себя. Мне нужно быть первым, кто посмотрит на себя, понять, что я могу сделать еще, чтобы помочь клубу стать тем клубом, которым мы были в прошлом.

Я хочу, как и все в этой раздевалке, вернуть "МЮ" туда, где он того заслуживает находиться. И, очевидно, это очень разочаровывающий день, потому что мы не смогли принести трофей этому клубу, чтобы попытаться извлечь что-то позитивное из разочаровывающего сезона.

Даже победа не спасла бы наш сезон. Он был плохим. Очевидно, что сегодняшний триумф привнес бы немного чего-то светлого, но это не изменит того, что сезон был ужасен.

К сожалению, мы знаем, что мы не победители, и нас за это не запомнят.

Это был турнир, в котором у нас были большие амбиции, но, к сожалению, это был не наш день", - сказал португалец в интервью Sky Sports.