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"Помогал команде до финала, и сыграл двадцать минут". Вингер МЮ недоволен недостатком игрового времени

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Будущее под вопросом

"Помогал команде до финала, и сыграл двадцать минут". Вингер МЮ недоволен недостатком игрового времени

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо высказал разочарование тем, что вышел на поле в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма" (0:1) со скамейки запасных в концовке встречи.

"Всем тяжело. Этот сезон был плохим. Проиграть в финале ЛЕ и не побеждать никого в АПЛ... Многое не хватало. Когда ты не забиваешь голы, тебе всегда нужно больше в конце.

Я играл в каждом раунде, пока мы не вышли в финал, помогал команде, а сыграл двадцать минут... Не знаю.

Мое будущее? Игра влияет, но сам сезон, ситуация в клубе... Я постараюсь насладиться летом и посмотреть, что будет дальше", - цитирует аргентинца Metro.

В сезоне Лиги Европы 2024/25 Гарначо забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах.

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Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Источник:
Metro
Опубликовал: Александр Бураков
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