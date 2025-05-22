"Помогал команде до финала, и сыграл двадцать минут". Вингер МЮ недоволен недостатком игрового времени

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо высказал разочарование тем, что вышел на поле в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма" (0:1) со скамейки запасных в концовке встречи.

"Всем тяжело. Этот сезон был плохим. Проиграть в финале ЛЕ и не побеждать никого в АПЛ... Многое не хватало. Когда ты не забиваешь голы, тебе всегда нужно больше в конце.

Я играл в каждом раунде, пока мы не вышли в финал, помогал команде, а сыграл двадцать минут... Не знаю.

Мое будущее? Игра влияет, но сам сезон, ситуация в клубе... Я постараюсь насладиться летом и посмотреть, что будет дальше", - цитирует аргентинца Metro.