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"Помогал команде до финала, и сыграл двадцать минут". Вингер МЮ недоволен недостатком игрового времени
Будущее под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо высказал разочарование тем, что вышел на поле в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма" (0:1) со скамейки запасных в концовке встречи.
"Всем тяжело. Этот сезон был плохим. Проиграть в финале ЛЕ и не побеждать никого в АПЛ... Многое не хватало. Когда ты не забиваешь голы, тебе всегда нужно больше в конце.
Я играл в каждом раунде, пока мы не вышли в финал, помогал команде, а сыграл двадцать минут... Не знаю.
Мое будущее? Игра влияет, но сам сезон, ситуация в клубе... Я постараюсь насладиться летом и посмотреть, что будет дальше", - цитирует аргентинца Metro.
В сезоне Лиги Европы 2024/25 Гарначо забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах.
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