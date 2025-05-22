Анге Постекоглу о победе в Лиге Европы: Это может стать для нас отличной платформой для старта

Тренер "Тоттенхэма" прокомментировал победу в Лиге Европы и ответил на вопрос о своём будущем.

По словам Постекоглу, он не планирует обсуждать с клубом своё будущее, но считает, что победа в еврокубке дала старт предстоящей большой работе.

"Я помню, что даже когда я подписал контракт, клуб и даже Дэниел говорили: "Мы охотились за победителями, но это не сработало, и теперь у нас есть Анге". Но, приятель, я победитель.

Я был постоянно победителем в течение всей своей карьеры. Это то, что я делал больше всего на свете.

Как я уже говорил вчера, я по-прежнему считаю, что предстоит проделать большую работу, думаю, это очевидно, но не такую большую, как может показаться.

Люди могут говорить о 20 поражениях в чемпионате и о том, где мы находимся, но они упускают суть того, что мы пытаемся построить, или того, что я пытаюсь сделать.

Я действительно чувствую, что это может стать для нас отличной платформой для старта", - заявил тренер.