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Агент Гарначо отреагировал на невыход футболиста в стартовом составе на матч Лиги Европы
Обвинил Аморима
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент Гарначо отреагировал на невыход футболиста в стартовом составе на матч Лиги Европы.
Роберто Гарначо, - брат и агент футболиста, обвинил тренера команды Рубена Аморима в "подставлении" игрока.
"Работал как никто другой, помогал в каждом матче, забил два гола в последних двух финалах, просто чтобы провести на поле 19 минут и быть "подставленным". Вау, ха-ха-ха-ха-ха", — написал Роберто Гарначо в Instagram.
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В этом сезоне Гарначо сыграл в 58-ми матчах "Манчестер Юнайтед", в которых отметился 11-ю голами и 10-ю голевыми передачами.
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