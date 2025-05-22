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Агент Гарначо отреагировал на невыход футболиста в стартовом составе на матч Лиги Европы

Лига Европы

Обвинил Аморима

Агент Гарначо отреагировал на невыход футболиста в стартовом составе на матч Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент Гарначо отреагировал на невыход футболиста в стартовом составе на матч Лиги Европы.

Роберто Гарначо, - брат и агент футболиста, обвинил тренера команды Рубена Аморима в "подставлении" игрока.

"Работал как никто другой, помогал в каждом матче, забил два гола в последних двух финалах, просто чтобы провести на поле 19 минут и быть "подставленным". Вау, ха-ха-ха-ха-ха", — написал Роберто Гарначо в Instagram.

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В этом сезоне Гарначо сыграл в 58-ми матчах "Манчестер Юнайтед", в которых отметился 11-ю голами и 10-ю голевыми передачами.

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Источник:
Telegraph
Опубликовал: Владислав Прийменко
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