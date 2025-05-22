Главный тренер Арсенала высказался о триумфе Тоттенхэма в Лиге Европы

В среду, 21 мая, "Тоттенхэм" победил "Манчестер Юнайтед" (1:0) в финале Лиги Европы. В четверг наставник "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию накануне игры против "Саутгемптона" и там у него спросили о победе соседей, а также поинтересовались, кто провел лучший сезон – "Арсенал" или "Тоттенхэм".

"Просто нужно их поздравить. Они стали чемпионами, и чтобы достичь этого, надо сделать очень много правильных вещей. В течение сезона они проходили через многочисленные препятствия и трудности, и все это помогло им в итоге пережить прекрасный момент. Так что нужно поздравить их. Это спорт, и я уверен, что они сделали все возможное для достижения этого, и теперь они очень счастливы.

У кого лучший сезон? Я не люблю сравнения с другими командами. Мне нужно анализировать свою команду – это моя работа", – сказал Артета.