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Главный тренер Арсенала высказался о триумфе Тоттенхэма в Лиге Европы

Лига Европы

Не любит сравнения команд

Главный тренер Арсенала высказался о триумфе Тоттенхэма в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду, 21 мая, "Тоттенхэм" победил "Манчестер Юнайтед" (1:0) в финале Лиги Европы. В четверг наставник "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию накануне игры против "Саутгемптона" и там у него спросили о победе соседей, а также поинтересовались, кто провел лучший сезон – "Арсенал" или "Тоттенхэм".

"Просто нужно их поздравить. Они стали чемпионами, и чтобы достичь этого, надо сделать очень много правильных вещей. В течение сезона они проходили через многочисленные препятствия и трудности, и все это помогло им в итоге пережить прекрасный момент. Так что нужно поздравить их. Это спорт, и я уверен, что они сделали все возможное для достижения этого, и теперь они очень счастливы.

У кого лучший сезон? Я не люблю сравнения с другими командами. Мне нужно анализировать свою команду – это моя работа", – сказал Артета.

Добавим, что "Тоттенхэм" выиграл свой первый трофей с 2008 года.

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Арсенал (Лондон) Лига Европы Микель Артета Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Манчестер Юнайтед
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Источник:
Football London
Опубликовал: Алексей Полищук
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