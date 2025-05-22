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Главный тренер Арсенала высказался о триумфе Тоттенхэма в Лиге Европы
Не любит сравнения команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 21 мая, "Тоттенхэм" победил "Манчестер Юнайтед" (1:0) в финале Лиги Европы. В четверг наставник "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию накануне игры против "Саутгемптона" и там у него спросили о победе соседей, а также поинтересовались, кто провел лучший сезон – "Арсенал" или "Тоттенхэм".
"Просто нужно их поздравить. Они стали чемпионами, и чтобы достичь этого, надо сделать очень много правильных вещей. В течение сезона они проходили через многочисленные препятствия и трудности, и все это помогло им в итоге пережить прекрасный момент. Так что нужно поздравить их. Это спорт, и я уверен, что они сделали все возможное для достижения этого, и теперь они очень счастливы.
У кого лучший сезон? Я не люблю сравнения с другими командами. Мне нужно анализировать свою команду – это моя работа", – сказал Артета.
Добавим, что "Тоттенхэм" выиграл свой первый трофей с 2008 года.
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