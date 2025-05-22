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Автор победного гола Тоттенхэма в финале ЛЕ: Мы это сделали. Болельщики были невероятны
Знаменательный вечер для игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Тоттенхэма" Бреннан Джонсон поделился эмоциями после победы в финале Лиги Европы над "Манчестер Юнайтед" (1:0).
"Я так счастлив. Вот ради чего это все. Этот клуб не выигрывал трофеи уже 17 лет. И вот что это значит – это имеет огромное значение. С тех пор как я пришел сюда, все говорили: "Тоттенхэм" – хорошая команда, но ничего не выиграет". И мы это сделали.
В момент с голом я знал, что прикоснулся к мячу, а потом поднял глаза, потому что ударил не слишком чисто. И затем наблюдал, как мяч медленно закатывается в ворота. Это чувство не передать словами.
Давление в конце матча было ужасное – я не мог смотреть. Просто слушал, что говорили ребята, и спрашивал, сколько еще осталось. Когда мы отразили тот угловой в конце, я уже понял. Ощущение облегчения просто невозможно описать.
Болельщики были невероятны – на каждом домашнем и выездном поединке, а теперь и здесь. Как только мы прибыли на стадион, за несколько часов до игры – они уже были здесь и пели наши имена. Именно они провели нас через этот матч", – сказал автор решающего гола "шпор".
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