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Радости нет предела. Соцсети Тоттенхэма взорвались мемами после победы в Лиге Европы

Лига Европы

Разошлись не на шутку

Радости нет предела. Соцсети Тоттенхэма взорвались мемами после победы в Лиге Европы

Фото - Tottenham Hotspur on X

Новина українською

В среду, 21-го мая, "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 в финале Лиги Европы, завоевав свой первый титул с 2008 года, прервав 17-летнюю безтрофейную засуху. После такого знаменательного события в истории их клуба соцсети "шпор" взорвались мемами. Такой креативный подход к привлечению аудитории вызвал серьезный ажиотаж.

Почти сразу после финального свистка в этом поединке в профиле «Тоттенхэма» появилась картинка со счетчиком дней с момента победы «шпор» в турнире - дерзкий ответ хейтерам клуба, которые смеялись над ними все это время.

Далее не обошлось без шуток на тему уже легендарной фразы наставника «Тоттенхэма» Анге Постекоглу о том, что он всегда выигрывает трофеи в своем втором сезоне в любом клубе, а также напоминаний о завоевании трофея.

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Напомним, что благодаря победе в Лиге Европы "Тоттенхэм" гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.

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Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Андрей Журба
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