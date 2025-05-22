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Анге Постекоглу установил уникальное достижение, завоевав титул Лиги Европы вместе с Тоттенхэмом

Лига Европы

До него еще никому это не удавалось сделать

Анге Постекоглу установил уникальное достижение, завоевав титул Лиги Европы вместе с Тоттенхэмом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу установил уникальное достижение, завоевав титул Лиги Европы в сезоне 2024/25 вместе со "шпорами" в финале против "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Австралийский 59-летний специалист стал первым представителем своей страны, которому удалось привести команду к победе в еврокубковом турнире. Также отметим, что Постекоглу стал пятым неевропейским тренером, который в финале еврокубка одержал победу. До этого подобным достижением отмечались лишь аргентинские тренеры: Луис Карнилья, Еленио Эррера, Альфредо Ди Стефано и Диего Симеоне.

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Напомним, что "Тоттенхэм", благодаря победе в Лиге Европы, в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, а также будет претендовать на трофей Суперкубка УЕФА, где им придется встретиться с "Интером" или "Пари Сен-Жермен".

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Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Финал Лиги Европы
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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