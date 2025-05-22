Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анге Постекоглу установил уникальное достижение, завоевав титул Лиги Европы вместе с Тоттенхэмом
До него еще никому это не удавалось сделать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу установил уникальное достижение, завоевав титул Лиги Европы в сезоне 2024/25 вместе со "шпорами" в финале против "Манчестер Юнайтед" (1:0).
Австралийский 59-летний специалист стал первым представителем своей страны, которому удалось привести команду к победе в еврокубковом турнире. Также отметим, что Постекоглу стал пятым неевропейским тренером, который в финале еврокубка одержал победу. До этого подобным достижением отмечались лишь аргентинские тренеры: Луис Карнилья, Еленио Эррера, Альфредо Ди Стефано и Диего Симеоне.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Тоттенхэм", благодаря победе в Лиге Европы, в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, а также будет претендовать на трофей Суперкубка УЕФА, где им придется встретиться с "Интером" или "Пари Сен-Жермен".
Популярное сейчас
- Суркис назвал приоритетные позиции для усиления Динамо
- Барселона приняла окончательное решение по поводу возвращения своей бывшей суперзвезды
- Сын легенды Динамо возвращается в клуб после аренды в Первой лиге
- "Это был ужас", - Ванат позволил себе "наехать" на менеджмент Динамо
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка