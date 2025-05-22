Вингер "Тоттенхэма" отметился достижением в финале Лиги Европы.

Левый вингер Майки Мур стал самым молодым футболистом, выигравшим Кубок УЕФА/ Лигу Европы. Возраст английского игрока составляет 17 лет и 283 дня.

Хоть Майки Мур в финале не вышел на поле, но он сыграл в пяти матчах Лиги Европы – полные против "Ференцвароша" и "Эльфсберга", в котором он забил гол. В матче против "АЗ" вингер сыграл 87 минут.

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На замену футболист выходил в матчах против "Карабаха" и "Хоффенхайма", в котором он отметился голевой передачей.

Напомним, что "Тоттенхэм" победил в финале Лиги Европы.