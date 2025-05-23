Из стана победителя. Назван лучший игрок сезона Лиги Европы

Центральный защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро признан лучшим игроком сезона Лиги Европы-2024/25.

До этого 27-летний аргентинец помог своей команде завоевать первый трофей за 17 лет, став MVP финала турнира против "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Всего на счету Ромеро семь матчей в прошедшем розыгрыше Лиги Европы, в которых он отметился одной результативной передачей.