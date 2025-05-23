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Из стана победителя. Назван лучший игрок сезона Лиги Европы

Лига Европы

И это несмотря на травмы

Из стана победителя. Назван лучший игрок сезона Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро признан лучшим игроком сезона Лиги Европы-2024/25.

До этого 27-летний аргентинец помог своей команде завоевать первый трофей за 17 лет, став MVP финала турнира против "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Всего на счету Ромеро семь матчей в прошедшем розыгрыше Лиги Европы, в которых он отметился одной результативной передачей.

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