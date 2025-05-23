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Любенович: Ни МЮ, ни Тоттенхэм вообще не заслуживают трофея Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Как команды играли весь чемпионат, так сыграли и финал

Любенович: Ни МЮ, ни Тоттенхэм вообще не заслуживают трофея Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-наставник "Миная" Желько Любенович высказался о финале Лиги Европы "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед", в котором "шпоры" праздновали минимальную победу 1:0.

– Желько, как оцените финал Лиги Европы "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"? Смотрели вы матч?

– Финал я смотрел, конечно. Скажу так: как они играли весь чемпионат, так сыграли и финал. Мне вообще не понравилось. Поэтому эти две команды вообще не заслуживают трофея Лиги Европы. Но все равно я рад, что "Тоттенхэм" впервые за долгое время выиграл какой-то кубок. Но именно игра мне вообще не понравилась.

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Желько Любенович Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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