Любенович: Ни МЮ, ни Тоттенхэм вообще не заслуживают трофея Лиги Европы

Экс-наставник "Миная" Желько Любенович высказался о финале Лиги Европы "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед", в котором "шпоры" праздновали минимальную победу 1:0.

– Желько, как оцените финал Лиги Европы "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"? Смотрели вы матч?

– Финал я смотрел, конечно. Скажу так: как они играли весь чемпионат, так сыграли и финал. Мне вообще не понравилось. Поэтому эти две команды вообще не заслуживают трофея Лиги Европы. Но все равно я рад, что "Тоттенхэм" впервые за долгое время выиграл какой-то кубок. Но именно игра мне вообще не понравилась.