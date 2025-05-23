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Любенович: Ни МЮ, ни Тоттенхэм вообще не заслуживают трофея Лиги Европы
Как команды играли весь чемпионат, так сыграли и финал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-наставник "Миная" Желько Любенович высказался о финале
– Желько, как оцените финал Лиги Европы "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"? Смотрели вы матч?
– Финал я смотрел, конечно. Скажу так: как они играли весь чемпионат, так сыграли и финал. Мне вообще не понравилось. Поэтому эти две команды вообще не заслуживают трофея Лиги Европы. Но все равно я рад, что "Тоттенхэм" впервые за долгое время выиграл какой-то кубок. Но именно игра мне вообще не понравилась.
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