“Днепряне” при делах. Финалисты Лиги Европы-2015, которые до сих пор в профессии

27-го мая 2015-го “Днепр” бросил вызов «Севилье», имел возможность вырвать ценный трофей, однако не справился с шикарными Гжегожем Крыховяком, Карлосом Баккой и Унаи Эмери.

Как бы там ни было, а “сине-бело-голубые” совершили настоящий подвиг — на “тоненького” обошли “Карабах” в группе, разобрались с “Олимпиакосом”, перевернули матч с “Аяксом” в Амстердаме, выдержали давление со стороны “Брюгге” и сенсационно нокаутировали “Наполи”. Да, в финале не повезло, но пройденный путь по истине тернист и заслужил одобрительного посвистывания.

Это же касается каждого из исполнителей — те же Роман Зозуля, Евгений Селезнев и Евгений Коноплянка выложились на двести процентов и заслуженно воспринимаются легендами.

А кто из игроков до сих пор в профессии? Как ни крути, прошло десять лет.

Роман Безус (“Омония”)

Статистика в ЛЕ: 8 матчей, 286 минут

Роман Безус не сумел сполна убедить Мирона Маркевича. Вот те слова, сказанные тренером, — “Безус напоминает чемодан без ручки — и нести тяжело, и бросить жаль”, — являются ярким маркером совместной работы в “Днепре”.

Почти всегда атакующий полузащитник ротировался — один тайм с “Олимпиакосом” дома, 9 минут — на выезде, 1 минута — против “Брюгге” на “Олимпийском”, 21 — в Неаполе. Ну, это не совсем то, что хотелось видеть.

После - достаточно продуктивные выступления в “Синт-Трейдене” и “Генте”, откуда Роман делегировался в сборную Украины. С 2022-го — “Омония”, где уроженец Кременчуга также хорошо себя зарекомендовал — несмотря на тяжелые травмы, постоянно возвращался и радовал статистикой, в частности, в Лиге конференций. Имеет в активе два кубка — Бельгии (2021/22) и Кипра (2022/23).

Возможно, кто-то и надеялся увидеть что-то большее от Безуса, но его карьера не вызывает особых претензий — свою нишу он нашел.

Евгений Шахов (без клуба)

Статистика в ЛЕ: 11 матчей, 2 гола, 331 минута

Летом 2024-го казахский “Тобол” отказался от услуг Евгения Шахова и с того момента центральный полузащитник находится на вольных хлебах. Если честно, то как и Безусу, универсалу нет смысла на что-то жаловаться — он здорово запомнился в Греции (добыл чемпионство и три национальных кубка с ПАОКом), а в 2019-м понадобился итальянскому “Лечче”. 24 поединка, 1 гол (“Фиорентине”), 3 ассиста (против “Сампдории”, “Фиорентины” и “Торино”) — ну, это довольно неплохо.

Шахов никогда не был большим талантом, в двадцать четыре держал претенциозный, но все же средний уровень. Показательно, что в Лиге Европы Маркевич больше доверял Руслану Ротаню, Валерию Лучкевичу или Сергею Кравченко.

Тем не менее, ничто не умалит вклад парня — не следует забывать, что именно центрхав принес победу над “Хайдуком” в квалификации (2:1), а затем мощно вмазал “Брюгге” — убрал защитника, сместился ближе к центру и попал почти в “девятку”. Без этого удара дальнейшая сказка не реальна.

Валерий Лучкевич (“Динамо”)

Статистика в ЛЕ: 8 матчей, 579 минут

А вот в Лучкевиче видели мегаперспективу. Восемнадцать-девятнадцать лет, а практически полноценная боевая единица (и это не шутка — по минутам, отведенным ему в полном розыгрыше, полузащитник закрыл одиннадцатку). Наблюдался ощутимый прогресс в качестве правого крайнего, можно было отправить на фланг обороны — словом, Маркевич активно манипулировал воспитанником.

“Интер”, “Олимпиакос”, “Аякс”, “Брюгге”, “Наполи” — Валерий справился на “отлично”. Однако катастрофически провалился в льежском “Стандарде” — рассматривал этот коллектив в роли трамплина, а вместо этого продемонстрировал, что не способен адаптироваться к европейским требованиям и не отличается должным терпением.

Заметьте, как резко все прекратили расценивать футболиста в исключительно светлых тонах. “Александрия”, “Днепр-1”, “Колос” — при всем уважении, это точно не то, что когда-то прогнозировалось.

В марте 2025-го предстал в цветах “Динамо”, но фанатское большинство отреагировало на событие скорее со скепсисом и мемами — с 2015-го прошла целая вечность, Валерию — двадцать девять и он прибыл к “бело-синим” не “благодаря”, а “вопреки”. Это же ясно, как Божий день: если бы не повреждение Александра Тымчика, то никакого бы Лучкевича не пригласили.

Ондржей Мазух (“Лигмет” Милин)

Статистика: 7 матчей, 622 минуты

Чех был бы гораздо счастливее, если бы его так часто не преследовали травмы. В феврале 2015-го порвал крестообразные связки и этим фактически подытожил период в “Днепре” — до рокового повреждения успел принять участие в квалификации ЛЕ, появился против “Интера” (дважды), “Сент-Этьена” (дважды) и “Карабаха”.

В целом запомнился неплохим перформансом, связкой с вышеупомянутым Дугласом, однако печальные обстоятельства заставили прервать планы и перебраться в пражскую «Спарту». На родине стал вице-чемпионом (2015/16) и бронзовым призером (2016/17), после понадобился английскому “Халл Сити”, “Млады-Болеслав” и “Теплице”. В 2022-м пополнил ряды любительского “Лигмета” из Милина и в тридцать шесть до сих пор в строю.

Бруну Гама (АЕК Ларнака)

Статистика: 16 матчей, 672 минуты

Бруну Гама завоевал внимание нашего зрителя постепенно — искал себя при Хуанде Рамосе, а дошел до “кондиции” под руководством Маркевича. Не удивимся, если кто-то ждал от португальца лучшего (и он действительно периодически “выстреливал” — как вот в дерби с “Металлистом” в 2014-м отгрузил хеттрик). На деле мы увидели скорее заурядного, зато очень и очень стабильного исполнителя, сохраняющего актуальность даже в тридцать семь.

Гама был задействован во всех играх (в меньшей или большей степени), кроме финала с “Севильей”, но каши не испортил. В 2016-ом подался в “Депортиво” и “Алькоркон”, через два сезона откликнулся на приглашение “Ариса”, где прямо таки расцвел и в квалификации ЛЕ перешел дорогу ковалевскому “Колосу”.

С 2022-го представляет интересы АЕКа из Ларнаки, пересекался с “Днепром-1”, значительный отрезок дистанции 2022/23 пропустил из-за разрыва крестообразных связок, но успешно восстановился и набрал добротную форму. Вероятно, в июне попрощается с клубом, однако надо признать, до сих пор приносит серьезную пользу.

Джаба Канкава (“Динамо” Тбилиси)

Статистика в ЛЕ: 12 матчей, 1 гол, 1 029 минут

В 2005-м Канкава ушел из тбилисского “Динамо”, а в 2025-м вернулся. Двадцать лет приключений, где «Днепр» занимает едва ли не ключевое место, хотя до него еще надо было дорасти (кто забыл, Джаба имеет опыт в киевском “Арсенале” и арендовался “Кривбассом” эпохи Коломойского).

Прошло немало воды, у многих грузин ассоциируется с тем самым эпизодом, связанным с Олегом Гусевым, но если выключить эмоции и оставить холодный ум, то перед нами все равно окажется квалифицированный персонаж, который не упустил свой шанс.

Вышел против “Интера”, “Сент-Этьена”, “Карабаха”, положил важный мяч “Олимпиакосу” — да, не слишком красивый, зато переломный, позволивший развить успех и зафиксировать 2:0 (буквально через несколько минут со штрафного “ввалил” Ротань). “Аякс”, “Брюгге”, “Наполи”, “Севилья” — опорник подчищал за семерых, нравился усердием и своевременностью.

Ничуть не удивительно, что такой энерджайзер держится на плаву и в тридцать девять. Легенда сборной и трехкратный чемпион Словакии.

Дуглас (“Гуарани”)

Статистика в ЛЕ: 19 матчей, 1 560 минут

Дуглас оставил после себя хорошую память. Бразилец не сразу стал основным, однако на момент легендарных событий несомненно считался одним из лидеров стартовой обоймы. Примечательно, что центрбек провел все матчи от звонка до звонка и изрядно помог добраться так высоко.

В 2016-м покинул Украину, попробовал себя в “Сан-Паулу” и “Шапекоэнсе”, пока неожиданно не появился в “Днепре-1”. Выдал неплохой сезон 2020/21 (поразил ворота “Ингульца” и “Мариуполя”), но не договорился с руководством о пролонгации договора и принял более выгодные условия турецкого “Гиресунспора”.

Следующий маршрут — “Интернасьонал” Лимейра, “Аваи” и “Гуарани”, на балансе которого и находится сейчас 35-летний защитник.

Денис Шелихов (“Славия-Мозырь”), Александр Сваток (“Остин”), Юрий Вакулко (“Кривбасс”), Александр Васильев (“Буковина”), Максим Третьяков (“Колос”), Андрей Близниченко (МФК “Металлург” Запорожье), Павел Ксенз (“Мазур” Карчев), Александр Мигунов (“Новые Санжары”), Евгений Бохашвили (без клуба), Денис Баланюк (дисквалифицирован за допинг) — не получили практику.

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