Автоматически в основной этап Лиги Европы или квалификация? От чего зависит еврокубковая судьба Шахтера

В сезоне 2025/26 "Шахтер" сыграет в Лиге Европы как победитель Кубка Украины, но все еще определяется стартовая позиция украинской команды.

"Шахтер" может:

стартовать в первом квалификационном раунде Лиги Европы;

стартовать в основном этапе Лиги Европы.

В финал текущей Лиги конференций вышли "Бетис" (Испания) и "Челси" (Англия), которые в своих национальных лигах гарантировали себе Лигу Европы и Лигу чемпионов соответственно. Это означает, что, независимо от того, кто выиграет финал – произойдет ребаланс: сдвиг сетки. Этот ребаланс позволит самой рейтинговой команде квалификации Лиги Европы стартовать сразу с основного раунда.

Сейчас на такую привилегию претендуют две команды – "Шахтер" (Украина) и "Динамо" (Загреб, Хорватия). "Динамо" (Загреб) имеет более высокий личный рейтинг, поэтому оно первое в очереди, но ему еще не гарантирована Лига Европы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Загребцы финишировали в чемпионате Хорватии на втором месте, которое может гарантировать или Лигу Европы, или Лигу конференций. В Лигу Европы "Динамо" (Загреб) квалифицируется в случае, если "Риека", которая стала чемпионом страны, выиграет национальный Кубок. Если же Кубок выиграет "Славен Белупо" (второй финалист), "Динамо»"(Загреб) отправится в Лигу конференций, а "Шахтер" – сразу в основной этап Лиги Европы.

Финал Кубка Хорватии состоит из двух матчей. В первом "Риека" и "Славен Белупо" сыграли вничью 1:1. Второй матч запланирован на 29-е мая.

Итог

- Если финал Кубка Хорватии выиграет "Риека", "Шахтер" будет проходить квалификацию Лиги Европы (четыре соперника на пути к основному раунду, для гарантирования себе основного раунда Лиги конференций нужно будет пройти трех соперников).

- Если финал Кубка Хорватии выиграет "Славен Белупо", "Шахтер" стартует с основного раунда Лиги Европы (без квалификации).