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Ровно десять лет назад Днепр играл в финале Лиги Европы. Видео
Как будто это было вчера...
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ровно десять лет назад, 27 мая 2015-го года, "Днепр" сыграл в финале Лиги Европы. Подопечные Мирона Маркевича встречались в столице Польши с испанской "Севильей", которую возглавлял Унаи Эмери.
Украинская команда продемонстрировала достойную игру, однако уступила со счетом 2:3. В составе днепрям голами отличились Никола Калинич и Руслан Ротань.
Это стало последним большим успехом "Днепра" — де-факто клуб прекратил существование в июне 2016 года, а окончательно исчез с футбольной карты Украины в 2019-м.
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Лига Европы 2014/15. Финал
27.05.2015, Варшава, "Национальный стадион"
"Днепр" - "Севилья" 2:3
Голы: Калинич, 7, Ротань, 44 — Крыховяк, 28, Бакка, 31, 73.
Предупреждения: Канкава, Калинич, Безус, Ротань, Матос — Крыховяк, Каррису, Бакка.
"Днепр": Бойко — Федецкий, Дуглас, Чеберячко, Матос — Канкава (Шахов, 85), Федорчук (Безус, 68) — Матеус, Ротань, Коноплянка — Калинич (Селезнев, 78).
"Севилья": Рико — Видаль, Каррису, Колодзейчак, Тремулинас — Мбиа, Крыховяк — Рейес (Коке, 58), Банега (Иборра, 87), Витоло — Бакка (Гамейро, 82)
???????? Sevilla lifted the #UEL for a 4th time #OTD in 2015, beating Dnipro 3-2 in Warsaw ????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 27, 2020
???? @SevillaFC pic.twitter.com/J3CweHs3tS
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