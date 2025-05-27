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Вспомните стартовый состав Днепра в финале Лиги Европы 2014/15 против Севильи? Квиз от UA-Футбол

Лига Европы

Кого было назвать сложнее всего?

Вспомните стартовый состав Днепра в финале Лиги Европы 2014/15 против Севильи? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ровно 10 лет назад, 27-го мая 2015-го года, "Днепр" играл против "Севильи" в финале ЛЕ 2014/15. Тогда подопечные Мирона Маркевича продемонстрировали неплохую игру, но минимально проиграли 2:3.

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Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав днепрян в том финале. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

Тактическая схема взята с официального сайта УЕФА.

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