Вспомните стартовый состав Днепра в финале Лиги Европы 2014/15 против Севильи? Квиз от UA-Футбол

Ровно 10 лет назад, 27-го мая 2015-го года, "Днепр" играл против "Севильи" в финале ЛЕ 2014/15. Тогда подопечные Мирона Маркевича продемонстрировали неплохую игру, но минимально проиграли 2:3.

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав днепрян в том финале. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

Тактическая схема взята с официального сайта УЕФА.