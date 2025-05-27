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Федецкий: После финала ЛЕ Коломойский сказал Маркевичу: "Я не просил вас сюда выходить"

Лига Европы
Обновлено

10 лет прошло

Федецкий: После финала ЛЕ Коломойский сказал Маркевичу: "Я не просил вас сюда выходить"

Фото: Depositphotos.com

Новина українською

Экс-защитник "Днепра" Артем Федецкий вспомнил обстановку в клубе после финала Лиги Европы 2014/15, в котором днепряне проиграли "Севилье" 2:3.

‒ Фраза "Вас не должно было здесь быть – от Коломойского действительно была? Или это только слухи?

– Да, эта фраза была. Он выступал на сцене, когда, говорил вступительное слово или слова благодарности. Игорь Валерьевич сказал: "Если бы "Карабаху" засчитали гол "Интера" в Баку, мы вообще бы здесь не стояли". Это он говорил на сцене при всех. А Маркевичу лично Коломойский сказал: "Я не просил вас в финал выходить".

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‒ И сразу после этого Маркевич уехал?

– Да, сразу. Он подошел, сказал это, сел в машину и уехал во Львов. Не ожидал завершения мероприятия. Это 100% подтвержденная информация.

‒ А как вы лично это восприняли? Потому что Вячеслав Фридман, например, говорил, что Коломойский имел в виду, что "Днепра" не должно быть в финале по независимым от клуба причинам.

– Да никак. Ну как "не должно быть"? Если бы не должно быть – мы бы не были в финале. Не засчитали гол – это ведь не наша проблема. Мы выходим на поле и делаем свое дело. Мы учимся, работаем, готовимся, отдаем все на поле. Это факт: мы в финале. А все эти "должно быть", "не должно быть" – это уже теории. Неуместно вообще такие слова говорить. Совершенно некстати.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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