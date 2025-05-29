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Придется начинать рановато. Определилась квалификационная судьба Шахтера в Лиге Европы 2025/26

Лига Европы

Не сложилось

Придется начинать рановато. Определилась квалификационная судьба Шахтера в Лиге Европы 2025/26

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Поскольку "Челси", выигравший Лигу конференций, через внутренний чемпионат квалифицировался в Лигу чемпионов, "освободилось" одно автоматическое место в основном этапе Лиги Европы. По правилам УЕФА, оно достается самому рейтинговому клубу среди тех, которые получили право участвовать в квалификации Лиги Европы.

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В конце сезона на вакантное место претендовали две команды: "Динамо" (Загреб) и "Шахтер". "Динамо" (Загреб) выше в рейтинге, поэтому было первым в очереди, но оно, заняв второе место в чемпионате Хорватии, могло не выйти в Лигу Европы, если бы "Славен Белупо" выиграл финал Кубка Хорватии. Но он проиграл "Риеке" (чемпион страны), поэтому "Динамо" (Загреб) вышло в Лигу Европы и забрало себе прямую путевку в основной этап. А "Шахтер" будет проходить квалификацию.

"Шахтер" начнет свой путь 10-го июля с первого квалификационного раунда Лиги Европы. На пути к лиговому этапу нужно пройти четырех соперников (на каждом этапе отбора "Шахтер" будет сеяным), есть право на одну осечку, которая не прекратит еврокубковый путь "Шахтера", а просто переместит его в Лигу конференций. Две осечки будут означать вылет из еврокубков.

Своего первого соперника "Шахтер" узнает уже 17-го июня.

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Комментарии
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
29.05.2025 в 22:13
Алілуя!
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Комментарии 1
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
29.05.2025 в 22:13
Алілуя!
Ответить
0
1

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