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Целых четыре этапа. Первый взгляд на потенциальных соперников Шахтера в Лиге Европы
Горняки стартуют в еврокубках уже 10 июля
uefa.com
В сезоне 2025/26 свой путь в еврокубках "Шахтер" начнет 10-го июля с первого квалификационного раунда Лиги Европы.
На пути к основному этапу "горнякам" нужно пройти четырех соперников (на каждом этапе отбора "Шахтер" будет сеяным). При этом, в случае вылета из ЛЕ "Шахтер" опустится в квалификацию Лигу конференций.
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На данный момент известны уже почти все потенциальные соперники "горняков" по каждому предварительному этапу Лиги Европы:
1 квалификационный раунд:
- АЕК Ларнака (Кипр)
- Хаккен (Швеция)
- Пакш (Венгрия)
- Левски (Болгария)
- Зира/Сабах (Азербайджан)
- Ильвес (Финляндия)
- Актобе (Казахстан)
- Приштина (Косово)
2 квалификационный раунд:
- ЧФР Клуж (Румыния)
- Хапоэль (Беер-Шева)
- Целье (Словения)
- Утрехт (Нидерланды)
- Баник (Чехия)
- Самсунспор/Бешикташ (Турция)
- Спартак Трнава (Словакия)
- Хиберниан (Шотландия)
3 квалификационный раунд:
- Лугано (Швейцария) или Партизан (Сербия)
- Шериф (Молдова)
- Панатинаикос (Греция)
- Серветт (Швейцария)
- Вольфсбергер (Австрия)
- Бранн (Норвегия)
- Фредрикстад (Норвегия)
4 квалификационный раунд:
- Шериф (Молдова) или Билль-Бьенн (Швейцария)
- Мальме (Швеция)
- Риека (Хорватия)
- Жальгирис (Литва)
- Генк (Бельгия)
- Пафос (Кипр)
- РФШ (Латвия)
- Зрински (Босния и Герцеговина)
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- Абердин (Шотландия)
- Сигма (Чехия)
- Самсунспор/Бешикташ (Турция)
Своего первого соперника "Шахтер" узнает уже 17-го июня, а стартует в турнире 10 июля.
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