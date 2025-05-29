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Целых четыре этапа. Первый взгляд на потенциальных соперников Шахтера в Лиге Европы

Лига Европы
Обновлено

Горняки стартуют в еврокубках уже 10 июля

Целых четыре этапа. Первый взгляд на потенциальных соперников Шахтера в Лиге Европы

uefa.com

Новина українською

В сезоне 2025/26 свой путь в еврокубках "Шахтер" начнет 10-го июля с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

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На пути к основному этапу "горнякам" нужно пройти четырех соперников (на каждом этапе отбора "Шахтер" будет сеяным). При этом, в случае вылета из ЛЕ "Шахтер" опустится в квалификацию Лигу конференций.

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На данный момент известны уже почти все потенциальные соперники "горняков" по каждому предварительному этапу Лиги Европы:

1 квалификационный раунд:

  • АЕК Ларнака (Кипр)
  • Хаккен (Швеция)
  • Пакш (Венгрия)
  • Левски (Болгария)
  • Зира/Сабах (Азербайджан)
  • Ильвес (Финляндия)
  • Актобе (Казахстан)
  • Приштина (Косово)

2 квалификационный раунд:

  • ЧФР Клуж (Румыния)
  • Хапоэль (Беер-Шева)
  • Целье (Словения)
  • Утрехт (Нидерланды)
  • Баник (Чехия)
  • Самсунспор/Бешикташ (Турция)
  • Спартак Трнава (Словакия)
  • Хиберниан (Шотландия)

3 квалификационный раунд:

  • Лугано (Швейцария) или Партизан (Сербия)
  • Шериф (Молдова)
  • Панатинаикос (Греция)
  • Серветт (Швейцария)
  • Вольфсбергер (Австрия)
  • Бранн (Норвегия)
  • Фредрикстад (Норвегия)

4 квалификационный раунд:

  • Шериф (Молдова) или Билль-Бьенн (Швейцария)
  • Мальме (Швеция)
  • Риека (Хорватия)
  • Жальгирис (Литва)
  • Генк (Бельгия)
  • Пафос (Кипр)
  • РФШ (Латвия)
  • Зрински (Босния и Герцеговина)
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Абердин (Шотландия)
  • Сигма (Чехия)
  • Самсунспор/Бешикташ (Турция)

Своего первого соперника "Шахтер" узнает уже 17-го июня, а стартует в турнире 10 июля.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Черныш
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