Без неизвестных. Определены все потенциальные соперники Шахтера в квалификации ЛЕ

В сезоне 2025/26 свой путь в еврокубках "Шахтер" начнет 10-го июля с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

На пути к основному этапу "горнякам" нужно пройти четырех соперников (на каждом этапе отбора "Шахтер" будет сеяным). В случае осечки в Лиге Европы "Шахтер" опустится в квалификацию Лигу конференций, где уже не будет права на ошибку.

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Определены уже все потенциальные соперники "горняков" по каждому предварительному этапу Лиги Европы:

1 квалификационный раунд:

АЕК Ларнака (Кипр)

Хаккен (Швеция)

Пакш (Венгрия)

Левски (Болгария)

Сабах (Азербайджан)

Ильвес (Финляндия)

Актобе (Казахстан)

Приштина (Косово)

2 квалификационный раунд:

ЧФР Клуж (Румыния)

Хапоэль (Беер-Шева)

Целье (Словения)

Утрехт (Нидерланды)

Баник (Чехия)

Бешикташ (Турция)

Спартак Трнава (Словакия)

Хиберниан (Шотландия)

3 квалификационный раунд:

Лугано (Швейцария)

Шериф (Молдова)

Панатинаикос (Греция)

Серветт (Швейцария)

Вольфсбергер (Австрия)

Бранн (Норвегия)

Фредрикстад (Норвегия)

4 квалификационный раунд:

Олимпия (Словения)

Мальме (Швеция)

Риека (Хорватия)

Жальгирис (Литва)

Генк (Бельгия)

Пафос (Кипр)

РФШ (Латвия)

Зрински (Босния и Герцеговина)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Абердин (Шотландия)

Сигма (Чехия)

Самсунспор (Турция)

Своего первого соперника "Шахтер" узнает уже 17-го июня, а стартует в турнире 10-го июля.