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Шахтер, вероятно, будет проводить квалификацию и матчи группового этапа еврокубков на разных стадионах
Для упрощения логистики
shakhtar.com
Стали известны новые подробности проведения "
Как сообщалось ранее, "горняки" будут проводить домашние матчи в Польше на стадионе в Кракове, но польский журналист Петр Слонка делает некоторое уточнение по этому вопросу.
По данным источника, "горняки" будут играть в Кракове только матчи группового этапа, а вот поединки квалификации, для упрощения логистики, вероятно, будут проводить в стране, где будут тренировочные сборы, или вблизи этого места.
Напомним, что "Шахтеру" стартует в квалификации Лиги Европы уже 10 июля, а для того, чтобы пройти в группу, "горнякам" нужно будет пройти четыре раунда. В случае, если "Шахтер" вылетит из квалификации Лиги Европы, он опустится в квалификацию Лиги конференций.
На данный момент неизвестно, где "горняки" будут проводить летние сборы, но прошлым летом лагерь команды был в Словении, а в 2023 году – в Нидерландах.
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