Шахтер определился с местом проведения домашних матчей на ранних этапах квалификации еврокубков

Донецкий "Шахтер" как победитель Кубка Украины раньше всех стартует в новом еврокубковом сезоне. Уже десятого июля "горняки" начнут свой путь, стартовав с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Отметим, что, независимо от результата на первом этапе отбора, гарантированно будет и второй, ведь в случае поражения в первом квалификационном раунде Лиги Европы "Шахтер" переместится во второй квалификационный этап Лиги конференций.

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, "Шахтер" уже определился с местом проведения двух домашних гарантированных матчей еврокубкового сезона 2025/26. Эти матчи будут сыграны в столице Словении Любляне на стадионе "Олимпии".

Такой выбор связан с тем, что в Словении "Шахтер" будет проводить предсезонные сборы, поэтому стадион в Люблине будет удобным хабом с точки зрения логистики.

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Добавим, что своего первого соперника в еврокубках "Шахтер" узнает 17-го июня.