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Шахтер определился с местом проведения домашних матчей на ранних этапах квалификации еврокубков
Это будет там, где и предсезонные сборы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" как победитель Кубка Украины раньше всех стартует в новом еврокубковом сезоне. Уже десятого июля "горняки" начнут свой путь, стартовав с первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Отметим, что, независимо от результата на первом этапе отбора, гарантированно будет и второй, ведь в случае поражения в первом квалификационном раунде Лиги Европы "Шахтер" переместится во второй квалификационный этап Лиги конференций.
Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, "Шахтер" уже определился с местом проведения двух домашних гарантированных матчей еврокубкового сезона 2025/26. Эти матчи будут сыграны в столице Словении Любляне на стадионе "Олимпии".
Такой выбор связан с тем, что в Словении "Шахтер" будет проводить предсезонные сборы, поэтому стадион в Люблине будет удобным хабом с точки зрения логистики.
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Добавим, что своего первого соперника в еврокубках "Шахтер" узнает 17-го июня.
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