Испания в группе с Италией. Состоялась жеребьевка Евро U-21

Сегодня состоялась жеребьевка молодежного чемпионата Европы, который пройдет следующей весной.

В турнире примут участие 16 команд, которые были распределенны на четыре квартета. Группы выглядят следующим образом:

Группа A: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды

Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия

Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания

Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария

The #U21EURO draw is complete ????



What will be the best group match? pic.twitter.com/G4fsD8uuHf