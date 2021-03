Евро U-21. Испания, Германия и Дания уверенно идут в четвертьфинал, трагедия Румынии

Завершился групповой этап молодежного чемпионата Европы. Самое время подводить краткие итоги произошедшего.

В турнире начали свой путь 16 команд, которые были поделенные на 4 группы. К сожалению, украинская молодежка не сумела пройти квалификацию, уступив место на турнире Дании и Румынии. Результаты в групповом этапе были следующие:

Как мы видим, наибольшая борьба развернулась в квартете А, в котором лишней оказалась Румыния. Они покинули турнир только лишь из-за худшей разницы голов. Наверное это обидно.

Известны уже пары четвертьфинала:

???????? Your #U21EURO Final Eight confirmed ????????



Quarter-finals will be played on 31 May.