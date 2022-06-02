Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина U-21 не опустится ниже второго места в отборочной группе благодаря победе Франции
Фавориты облегчили жизнь "сине-желтым"
Фото: French Team
Состоялся девятый тур в рамках отбора на Чемпионат Европы среди молодежных сборных. Несмотря на путаницу в таблицах и неравное количество игр у претендентов, можно уже подводить некоторые итоги.
Победа французской молодежки дома над Сербией вывела Украина в плей-офф отбора. Как минимум. Ниже второго места коллектив Ротаня не опустится, однако для первой строчки придется крупно обыгрывать французов. Не из простых задача, правда ведь.
Отбор на Евро-2023 среди команд U-21
Франция U-21 - Сербия U-21 2:0
Голы: Тюрам 42, Гуири 60
В другом матче группы молодежка Северной Македонии обыграла на дома Армению. Обе сборные не поднимутся в зону переходных матчей.
Отбор на Евро-2023 среди команд U-21
Северная Македония U-21 - Армения U-21 3:1
Голы: Максимов 22, Илиевски 85, Эмини 90+7 п - Симоньян 9
Популярное сейчас
- Гайдай: россияне не выдохлись, их много, они продолжают системно истреблять Луганскую область
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
- Пилот, летавший на Азовсталь: По всем математическим расчетам выполнить задание было почти невозможно
- Арестович: Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке, российское командование в шоке
- Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО