Украина U-21 не опустится ниже второго места в отборочной группе благодаря победе Франции

Состоялся девятый тур в рамках отбора на Чемпионат Европы среди молодежных сборных. Несмотря на путаницу в таблицах и неравное количество игр у претендентов, можно уже подводить некоторые итоги.

Победа французской молодежки дома над Сербией вывела Украина в плей-офф отбора. Как минимум. Ниже второго места коллектив Ротаня не опустится, однако для первой строчки придется крупно обыгрывать французов. Не из простых задача, правда ведь.

Отбор на Евро-2023 среди команд U-21

Франция U-21 - Сербия U-21 2:0

Голы: Тюрам 42, Гуири 60

В другом матче группы молодежка Северной Македонии обыграла на дома Армению. Обе сборные не поднимутся в зону переходных матчей.

Отбор на Евро-2023 среди команд U-21

Северная Македония U-21 - Армения U-21 3:1

Голы: Максимов 22, Илиевски 85, Эмини 90+7 п - Симоньян 9