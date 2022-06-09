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Ванат в старте, Супряга в запасе. Состав Украины U21 на матч с французами
В основном, без неожиданностей
Фото: УАФ
Сегодня состоится ключевой матч украинской молодежки в рамках отбора на Евро-2023. В соперниках - одногодки из Франции.
Руслан Ротань определился со стартовым составом. Наставник сохранил привычную схему и в целом вопросов по его составу нет.
Состав Украины U21: Трубин - Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко - Михайленко, Крыськив, Бондаренко - Вьюнник, Ванат, Судаков
Начало матча Украина U21 - Франция U21 в 19:45.
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