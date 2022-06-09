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Молодежная сборная Украины сыграет в стыках за право выступить на Евро-2023
Команда Ротаня останется на втором месте
Фото: УАФ
Молодежная сборная Украины сыграла вничью с одногодками из Франции. Данный результат окончательно распределил места в группе.
"Сине-желтый" коллектив Ротаня точно не поднимется выше второго места в свой группе. А значит, чтобы выйти на молодежное Евро, придется проходить раунд плей-офф.
Помимо Украины в стыки также вышли Израиль, Словакия и Чехия. Остальные соперники коллектива Ротаня определятся позже.
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