Молодежная сборная Украины сыграет в стыках за право выступить на Евро-2023

Молодежная сборная Украины сыграла вничью с одногодками из Франции. Данный результат окончательно распределил места в группе.

"Сине-желтый" коллектив Ротаня точно не поднимется выше второго места в свой группе. А значит, чтобы выйти на молодежное Евро, придется проходить раунд плей-офф.

Помимо Украины в стыки также вышли Израиль, Словакия и Чехия. Остальные соперники коллектива Ротаня определятся позже.