Словакия U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть матч квалификации Евро-2023

Украинская молодежка выполнила задачу-минимум в отборе на Евро-2023, заняв в группе с мощной Францией второе место. Теперь осталось завершить начатое и преодолеть раунд плей-офф, где "сине-желтых" будет ждать примерно равный оппонент. Одногодки из Словакии так же не смогли выиграть в группе, уступив монструозной Испании, однако второй строчкой ни с кем делиться не захотели.

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Впереди две игры, во время которых решится многое. Тренер Руслан Ротань чаще слышит критику в свой адрес, чем похвалу, однако выход на молодежный чемпионат Европы в секунду изменит восприятие наставника на 180 градусов.

Смотрите матч квалификации Евро-2023 в пятницу, 23-го сентября. Начало игры в 19:00. На территории Украины матч будет транслироваться на региональных каналах "Суспильного". Они доступны на популярных OOT-сервисах - Megogo и Sweet-TV.

Также матч будет транслироваться на официальном Youtube-канал "УАФ".