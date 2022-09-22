Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Словакия U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть матч квалификации Евро-2023
В двух шагах от молодежного Евро
uaf.ua
Украинская молодежка выполнила задачу-минимум в отборе на Евро-2023, заняв в группе с мощной Францией второе место. Теперь осталось завершить начатое и преодолеть раунд плей-офф, где "сине-желтых" будет ждать примерно равный оппонент. Одногодки из Словакии так же не смогли выиграть в группе, уступив монструозной Испании, однако второй строчкой ни с кем делиться не захотели.
Впереди две игры, во время которых решится многое. Тренер Руслан Ротань чаще слышит критику в свой адрес, чем похвалу, однако выход на молодежный чемпионат Европы в секунду изменит восприятие наставника на 180 градусов.
Смотрите матч квалификации Евро-2023 в пятницу, 23-го сентября. Начало игры в 19:00. На территории Украины матч будет транслироваться на региональных каналах "Суспильного". Они доступны на популярных OOT-сервисах - Megogo и Sweet-TV.
Также матч будет транслироваться на официальном Youtube-канал "УАФ".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Словакия U-21 - Украина U-21
Популярное сейчас
- Украина теряет лидерство, реформа Суперкубка УЕФА и новый контракт Модрича. Главные новости за 21 сентября
- Трубин – лучший, Мудрик – самый плохой среди основных. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Шотландией
- Лавров: Цели "операции" в Украине будут выполнены, независимо от того, сколько для этого понадобится времени
- Провал с треском. Шотландия – Украина 3:0. Обзор матча, видео голов
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО