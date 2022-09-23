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Словакия U-21 - Украина U-21: смотреть онлайн, видеотрансляция
Чемпионат Европы очень близок
Фото: УАФ
Заняв второе место в отборочной группе на Евро-2023, молодежная сборная Украины оказалась в двух шагах от континентального первенства. Ныне команду Ротаня от турнира отдаляет лишь двухматчевое противостояние против словацких одногодок. Первое из них состоится уже сегодня и оно даст ответы на многие вопросы. Поэтому включаемся и смотрим в 19:00.
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Словакия U-21 19:00 Украина U-21
Евро-2023, квалификация, первый матч плей-офф
23 сентября, Жилина, стадион "Жилина"
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