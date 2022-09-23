Словакия U-21 - Украина U-21 3:2. Проигранная первая встреча

Руслан Ротань - фигура противоречивая. Нет никаких претензий к его футбольной карьере, однако тренерская всегда вызывала вопросы. Многие считают, что наставник не тянет уровень молодежной сборной, но параллельно можно взглянуть на путь в отборе к Евро-2023. Украинская молодежка проиграла Франции 0:5, но с этой командой соперничать непросто. Зато без проблем удалось опередить всех остальных, в том числе неплохих сербов, что помогло выйти в раунд плей-офф отбора. Впереди две игры против Словакии, которые не только могут вывести коллектив U21 на континентальное первенство, но и в теории помогут Руслану Ротаню сменить статус, получив признание со стороны болельщиков и критиков.

Тренер украинской молодежки не решился экспериментировать, выпустив полностью читаемый состав. Ротаня не смутило отсутствие игровой практики у Михайленко и Крыськива в своих клубах и, скорее всего, это правильное решение. Справедливо, что путь в плей-офф отборе закончат те, кто прошёл всю дистанцию.

Молодость не умеет ждать. В анонсе мы прогнозировали более спокойный и прагматичный первый матч, однако Украина и Словакия решили не тянуть, а сходу начать играть в футбол. Получилось весьма задорно. Хозяева стадиона в Жилине с первых минут стали играть первым номером и уже к пятой минуте Трубину пришлось выручать - Капралик бил, рикошет, но кипер вытянул сферу из ближнего. Спустя еще пять минут словаки вышли вперед - Батагов сбил соперника в штрафной, что привело к пенальти. Суслов не переиграл Трубина с первой попытки, однако после он же уверенно добил сферу в ворота.

Украинцы быстро пришли в себя и смогли наверстать упущенное. Позиционное давление привело к нескольким неплохим атакам, после одной из таких был заработан опасный стандарт. С ударом Судакова справился словацкий кипер, однако одинокий Вьюнник без помех добил мяч - 1:1. Игра и далее было веселой, однако до перерыва счет не менялся. Даже несмотря на несколько неплохих моментов хозяев.

Вторая часть первого матча для "сине-желтых" началась ужасно. Молодежка снова неуверенно сыграла в обороне - Стрелец продавил Сироту, вылетел на пространство, а после пробил в дальний. Но вновь радость Словакии длилась считанное количество времени. Бондаренко классно подключился на фланге, получил пас от Судакова, а после на пустые отдал Крыськиву - гол. 2:2. Думаете все? Неправильно думаете. Украинская атака хороша, однако оборона сегодня подводила. Снова Стрелец прорвался в штрафную, на сей раз не заметив Батагова, а после идеально пробил в дальний. Под самую штангу. Без шансов для Трубина. 3:2. Если хотите аналогию, то игра сегодня напоминала битву двух олдскульных боксеров. Девиз матча: "Защита для слабаков, атака - выбор мастеров".

Увы, на 53-й минуте игра по сути закончилась. Словакия решила не провоцировать фортуну, а спокойно отошла на свою половину за линию мяча. И вот тут у Украины возникли проблемы. По сути, коллектив Ротаня до финального свистка создал лишь один классный момент, когда свеженький Очеретько неплохо выкатывал на свежего Сикана. Увы, но Даниил в створ с выгодной позиции попасть не сумел. Украинская молодежка проигрывает 2:3, однако назвать этот результат приговором назвать не получится. Впереди ответный матч и в нем можно наверстать упущенное. Правда, если удастся починить игру в обороне.

Евро-2023, квалификация, первый матч плей-офф

23 сентября, Жилина, стадион "Жилина"

Словакия U-21 - Украина U-21 3:2

Голы: Суслов 10, Стрелец 46, Стрелец 53 - Вьюнник 17, Крыськив 50

Словакия U-21: Белко - Месик, Оберт (Войтко 84), Немчик, Датко - Кадак, Покорны, Лавринчик - Суслов, Стрелец, Капралик (Гайян 84)

Украина U-21: Трубин - Сыч, Сирота, Батагов (Таловеров 60), Вивчаренко - Михайленко (Назаренко 60), Бондаренко, Крыськив (Кухаревич 86) - Вьюнник (Очеретько 71), Ванат (Сикан 71), Судаков

Предупреждения: Суслов 55, Капралик 80 - Вивчаренко 72, Сирота 83, Очеретько 90

Незабитый пенальти: Суслов 10