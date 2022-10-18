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Португалия с Бельгией, Англия с Германией и Италия с Францией – результаты жеребьевки групп U-21 ЕВРО-2023
Прошла жеребьевка группового этапа турнира
Фото: uefa.com
Закончилась жеребьевка группового этапа U-21 УЕФА ЕВРО-2023. Первые матчи будут сыграны 21 и 22 июня следующего года.
Группа А:
- Грузия
- Португалия
- Бельгия
- Нидерланды
Группа B:
- Румыния
- Испания
- Украина
- Хорватия
Группа С:
- Чехия
- Англия
- Германия
- Израиль
Группа D:
- Норвегия
- Швейцария
- Франция
- Италия
Матчи группового этапа пройдут 21, 24, 27 и 22, 25, 28 июня (группы А, В и С, D, соответственно). Четвертьфиналы будут сыграны 1 и 2 июля, а полуфиналы 5-го. Финал турнира пройдет 8-го июля.
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