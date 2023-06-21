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Украина U-21 – Хорватия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного Евро
Украина U-21 - Хорватия U-21: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: УАФ / Автор невідомий
Сегодня подопечные Руслана Ротаня стартуют на молодежном Евро, которое будут принимать Румыния и Грузия. Первым соперником украинцев станут сверстники из Хорватии. Наша сборная не считается фаворитом противостояния, но ожидаем, что ребята смогут проявить все свои лучшие качества.
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Матч состоится в среду, 21 июня 2023 года, в 19:00. В Украине в прямом эфире трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах Общественного телевидения (Общественное.Киев, Общественное.Львов, Общественное.Чернигов, Общественное.Харьков, Общественное.Херсон). Эти телеканалы доступны в Т2, а также в разных OTT-платформах (MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV и т.д.).
Смотреть можно прямо в этой новости.
Чемпионат Европы U-21. Первый тур. 21.06.2023. 19:00
Румыния. Бухарест. "Супербет Арена"
Украина U-21 - Хорватия U-21
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