Украина U-21 – Хорватия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного Евро

Сегодня подопечные Руслана Ротаня стартуют на молодежном Евро, которое будут принимать Румыния и Грузия. Первым соперником украинцев станут сверстники из Хорватии. Наша сборная не считается фаворитом противостояния, но ожидаем, что ребята смогут проявить все свои лучшие качества.

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Матч состоится в среду, 21 июня 2023 года, в 19:00. В Украине в прямом эфире трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах Общественного телевидения (Общественное.Киев, Общественное.Львов, Общественное.Чернигов, Общественное.Харьков, Общественное.Херсон). Эти телеканалы доступны в Т2, а также в разных OTT-платформах (MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV и т.д.).

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Чемпионат Европы U-21. Первый тур. 21.06.2023. 19:00

Румыния. Бухарест. "Супербет Арена"

Украина U-21 - Хорватия U-21

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