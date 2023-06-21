Украина – Хорватия 2:0. Стартуем на молодежном Евро с победы

Сегодня подопечные Руслана Ротаня стартовали на молодежном Евро. Наша молодежка в третий раз играет на европейском форуме. Соперниками украинцев на Евро станут сверстники из Румынии, Хорватии и Испании.

В матче с Хорватией мы не были фаворитами, но надеялись, что ребята смогут сыграть в свой лучший футбол против серьезного оппонента. Руслан Ротань стартовым составом не удивил. Мудрик, Ванат и Судаков остались в запасе, а Анатолий Трубин вышел в старте. Единственной неожиданностью можно считать появление Арсения Батагова в центре защиты, а не Александра Сироты.

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С первых минут украинцы взяли мяч под свой контроль, но с продвижением вперед были проблемы. Хорваты под руководством нового тренера Драгана Скочича играли осторожно. Подопечные Ротаня высоко прессинговали и не давали сопернику спокойно выходить в атаку. Футболисты обеих команд много ошибались в переходных фазах. Рисковать никто не хотел, ведь цена ошибки была слишком высока.

На 19-й минуте Алексей Кащук обыграл четырех игроков соперника и пробил мимо голкипера – 1:0. Шикарный гол в исполнении хавбека нашей сборной.

Хорваты могли сразу сравнять счет, но Булат со штрафного пробил мимо ворот. Забитый мяч добавил игре новых ярких красок. Номинальные гости существенно прибавили в активности, но наши держались. Отметим, что без мяча наша сборная перестраивалась на игру в три центральных защитника. На перерыв команды ушли за преимущества украинцев, хотя во второй половине тайма доминировали хорваты.

Сразу после перерыва наши ребята увеличили свое преимущество. Кащук подал с фланга, а Сикан головой пробил в угол ворот – 2:0. Серьезная заявка на победу, а для Кащука – гол+пасс.

Отметим, что во второй половине встречи Крыськив при защите садился ниже к своим воротам. Хорваты откровенно разочаровывали игрой в атаке, но не стоит умалять заслуги наших футболистов, которые защищались грамотно.

На 61-й минуте шикарную возможность забить имели хорваты, но Стойкович попал в перекладину. Самый опасный момент у нашего соперника за час матча. Подопечные Скочича во второй половине тайма активизировались и начали существенно давить на нашу защиту. Последние 30 минут были валидольными для всех болельщиков сборной Украины. Однако победу подопечные Ротаня не упустили. Очень важные три зачетных пункта набирают украинцы. Впереди встреча со сборной Румынии.

Фото - Оксана Васильева, UA-Футбол

Молодежный ЧЕ-2023. Первый тур

Украина U-21 - Хорватия U-21 2:0

Голы: Кащук (19), Сикан (48)

Украина U-21 (стартовый состав): Трубин — Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч — Бражко, Крыськив, Бондаренко (к) — Брагару, Сикан, Кащук

Хорватия U-21 (стартовый состав): Котарски – Челина, Перкович, Франьич (к), Сигур – Качавенда, Пршир, Булат, Батурина – Фриган, Бельо