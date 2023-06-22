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Евро U-21. Чехия – Англия. 0:2. На классе
Молодые англичане продолжают дело взрослых
Фото: twitter.com/England
Англия U-21 на классе обыграла Чехию U-21 и вышла на первое место в группе с Германией и Израилем. В параллельном матче немцам не удалось взять 3 очка со своим соперником.
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап, тур 1
Чехия U-21 – Англия U-21. 0:2
Голы: 47' Дж. Рэмзи, 90+4' Э. Смитт-Роу
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