Евро U-21: Арбитры, вратарь и подарок от соперника приносят Франции победу над Италией

Евро-2023 (U-21). Группа D. Первый тур

Клуж. "Клуж Арена"

Франция (U-21) - Италия (U-21) 2:1

Голы: Калимуэндо 23, Баркола 62 - Пеллегри 36

Франция (U-21): Шевалье, Калулу, Баде, Лукеба, Н. Нкунку, М. Коне (Симакан 85), Какере, К. Тюрам (Шерки 64), Баркола (Олисе 64), Калимуэндо (Вахи 79), Гуири (Адли 79)

Италия (U-21): Карнезекки, Околи, Пирола (Канчелльери 76), Скальвини, Белланова, Ровелла (Миретти 75), Риччи (Коломбо 88), Тонали, Удоджи (Паризи 88), Камбиаги (Ньонто 46), Пеллегри

Предупреждения: Н. Нкунку 6, Адли 86 - Скальвини 16, Ньонто 90+2

Удаление: Баде 83 (прямая красная)

Центральный матч первого тура на молодежном Евро. Хотя и Италия с Францией на этом турнире в последнее время не блещут - один полуфинал, два четвертьфинала и один невыход из группы на последних двух турнирах. Все же легендарные футбольные страны. Итальянцы еще и финалисты юношеского Чемпионата Мира, закончившегося всего 11 дней назад. А россыпь талантов французов неисчерпаема.

Вот в итоге и получилось ожидаемо весело и даже скандально.

До удаления игрока стартового состава "Севильи" Баде за фол последней надежды французы выглядели лучше. Владели мячом больше, комбинировали интереснее, разнообразнее. И через фланги, и проникающими пасами, и с помощью дриблинга. Открыли счет с прострела игрока "Милана" Калулу и замечательного удара пяткой под дальнюю стойку форварда "Ренна" Калимуэндо.

И все же больше моментов в первом тайме создали итальянцы. Незадолго перед голом соперника и незадолго после него. Оба раза - со "стандартов" Тонали, вроде бы переходящего из "Милана" в "Ньюкасл" за 70-80 миллионов евро. Его угловой Скальвини головой замкнул под перекладину, и Шевалье с большим трудом потащил, штрафной Пеллегри замкнул головой без труда.

В групповом турнире нет ни ВАР, ни технологии линии ворот. УЕФА не знает, будет ли в плей-офф. Но оказалось, что обе нужны уже сейчас. Во втором тайме обе команды постоянно жаловались судейской бригаде во главе с голландцем Линдхутом. То за руку, то за толчки в штрафной. Хотя во втором голе Франции главную роль сыграл игрок. Удоджи из "Тоттенхэма", заснувший с мячом в своей штрафной.

Баде до удаления успел мощно пробить слета метров с восьми, и Карнезекки пришлось спасать. Но вот после уже Шевалье совершил тройной сейв, и с ударов из пределов штрафной. Канчелльери также вышел на него, но не попал. А затем удар головой отправил мяч в стойку, и от нее - за линию ворот. Повторы это показали. Да и защитник, выбивший его, скорее всего, выбивал рукой.

Но арбитры промолчали.

Франция и Швейцария возглавляют группу D после побед в первом туре со счетом 2:1. Италия и Норвегия отстают от них.