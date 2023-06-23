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Евро U-21. Норвегия – Швейцария. 1:2. С 1-го тура определяются лидеры
Новых Холандов и Эдегоров пока нет
Фото: twitter.com/nati_sfv_asf
Молодежная сборная Швейцарии U-21 обыграла Норвегию U-21 (2:1). Без Холанда, Эдегора и других национальная команда оказалась слабее "банкиров". В параллельном матче Франция оказалась сильнее Италии – вырисовалось два лидера после первых туров.
Молодежный Чемпионат Европы U-21. Групповой этап, тур 1
Норвегия U-21 – Швейцария U-21. 1:2
Голы: 19' Э.К. Сейде – 36' Д. Ндоэ, 56' К. Имери
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