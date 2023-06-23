Ювентуса нет в финальном списке команд УЕФА, участвующих в следующем сезоне Лиги конференций

"Ювентус" не попал в финальный список УЕФА с командами, которые квалифицировались в Лигу конференций. Организация могла исключить "бьянконерри" за нарушение финансового фэйр-плей.

Ранее с "Ювентуса" сняли 10 очков за завышение трансферных трат в деле о приросте капитала. Считалось, что "бьянконери" разрабатывают сделку о признании вины, чтобы избежать штрафов в следующем сезоне.

Ожидалось, что УЕФА примет меры в отношении "Ювентуса" и как вариант рассматривалось исключение клуба из еврокубков.

Тем не менее, остаются варианты с человеческим фактором или запугиванием клуба таким путем. Возможно, переговоры мсежду "Юве" и УЕФА ещё идут.