Румыния U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного Евро

Сегодня подопечные Ротаня сыграют свой второй матч на молодежном Евро. Соперниками украинцев станут хозяева турнира сборная Румынии. Напомним, что в первом туре наши ребята обыграли Хорватию (2:0), а Румыния уступила Испании (0:3).

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Матч состоится в субботу, 24 июня 2023 года, в 19:00. В Украине в прямом эфире трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах Общественного телевидения (Общественное.Киев, Общественное.Львов, Общественное.Чернигов, Общественное.Харьков, Общественное.Херсон). Эти телеканалы доступны в Т2, а также в разных OTT-платформах (MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV и т.д.).

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Чемпионат Европы U-21. Второй тур. 24.06.2023. 19:00

Румыния. Бухарест. "Стяуа"

Румыния U-21 - Украина U-21

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