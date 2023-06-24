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Румыния U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного Евро
У украинцев есть шансы обеспечить себе выход из группы
Фото прес-служби УАФ
Сегодня подопечные Ротаня сыграют свой второй матч на молодежном Евро. Соперниками украинцев станут хозяева турнира сборная Румынии. Напомним, что в первом туре наши ребята обыграли Хорватию (2:0), а Румыния уступила Испании (0:3).
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Матч состоится в субботу, 24 июня 2023 года, в 19:00. В Украине в прямом эфире трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах Общественного телевидения (Общественное.Киев, Общественное.Львов, Общественное.Чернигов, Общественное.Харьков, Общественное.Херсон). Эти телеканалы доступны в Т2, а также в разных OTT-платформах (MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV и т.д.).
Смотреть можно прямо в этой новости.
Чемпионат Европы U-21. Второй тур. 24.06.2023. 19:00
Румыния. Бухарест. "Стяуа"
Румыния U-21 - Украина U-21
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Общественное: региональное вещание
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