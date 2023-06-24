Гол из УПЛ. Цитаишвили забил с ассиста Гочолейшвили Бельгии U-21

Грузинский вингер киевского "Динамо", который прошлый сезон провел в аренде за польский "Лех", отметился забитым голом в матче второго тура группового этапа против Бельгии U-21. На него ассистировал игрок донецкого "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили.

Еще до перерыва грузины дважды пропустили от Бельгии U-21. Футболисты из УПЛ забили первый мяч на 52-й минуте. В конце матча Грузия U-21 смогла сравнять счет, совершив камбэк.

В это время поединок между Португалией U-21 и Нидерландами U-21 также завершился в ничью 1:1.

Сейчас ситуация в группе А, в которой каждая из команд сыграла по два матча, выглядит так: