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Гол из УПЛ. Цитаишвили забил с ассиста Гочолейшвили Бельгии U-21
Грузия совершила камбэк
Фото: nakrebi.ge
Грузинский вингер киевского "Динамо", который прошлый сезон провел в аренде за польский "Лех", отметился забитым голом в матче второго тура группового этапа против Бельгии U-21. На него ассистировал игрок донецкого "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили.
Еще до перерыва грузины дважды пропустили от Бельгии U-21. Футболисты из УПЛ забили первый мяч на 52-й минуте. В конце матча Грузия U-21 смогла сравнять счет, совершив камбэк.
В это время поединок между Португалией U-21 и Нидерландами U-21 также завершился в ничью 1:1.
Сейчас ситуация в группе А, в которой каждая из команд сыграла по два матча, выглядит так:
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