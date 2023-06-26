Испания U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 27.06.2023

Во вторник подопечные Руслана Ротаня сыграют свой последний матч на групповом турнире молодежного Евро. Соперниками нашей сборной станут грозные испанцы. Обе команды уже обеспечили себе выход в четвертьфинал, а в личном противостоянии разыграют первое место.

Чемпионат Европы U-21. Третий тур. 27.06.2023. 19:00

Бухарест. "Супербет Арена".

Испания U-21 - Украина U-21

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Новости Украины

Подопечные Руслана Ротаня приятно удивляют на молодежном Евро. Две победы и досрочный выход в четвертьфинал мало кто ожидал. Однако ребята смогли проявить все свои лучшие качества. Первые минуты предыдущего матча с Румынией наши футболисты провалили, но затем полностью доминировали. К сожалению, с реализацией были существенные проблемы, но главное, что моменты создавались регулярно. Следует отметить Бондаренко и Судакова, которые не по годам играли солидно. К тому же, активным был Алексей Сыч, который своими подключениями в атаку создавал существенные проблемы защитникам соперников. Приятно видеть, как наша сборная играет с позиции силы, но против испанцев это вряд ли получится. Против этого оппонента нужно терпеть и ждать своего шанса. Что касается негатива, то, безусловно, вспоминаем удаление Ваната, который не сдержался и подвел себя и команду. Теперь у нашего тренерского штаба будут существенные проблемы с нападением. С нападающих остался только Даниил Сикан.

Новости Испании

Испанцы подтверждают свой статус одного из главных фаворитов турнира. Две победы обеспечили команде выход из группы. Пока что испанцы забили на один мяч больше украинцев, потому и опережают нашу сборную. Уже на 21 секунде игры с Хорватией Абель Руис пробил под ближнюю стойку. Однако легкой прогулки у испанцев не было. Подопечные Дении контролировали мяч, но в заключительной трети поля им не хватало агрессии. Было заметно, что испанцы играют не в полную мощность, ведь ключевые поединки впереди.

Испания соревнуется в финальной части молодежного чемпионата Европы в 16-й раз в своей истории. До этого команда пять раз завершала соревнование победой, в последний раз это произошло в 2019 году.

Личные встречи

Команды между собой встречались всего однажды. В 2011 году на молодежном Евро испанцы праздновали разгромную победу – 3:0.

Турнирная таблица

После второго тура молодежного Евро-2023 сборная Украины и Испания с 6 очками возглавляют группу B. Хорватия и Румыния делят 3-4 место, у них 0 очков. Пока что испанцы нас опережают только по разнице забитых и пропущенных (+4 у испанцев, +3 у нашей сборной).

1. Испания - 6 очков (2 матча), 4:0 (разница голов)

2. Украина - 6 (2), 3:0

3. Хорватия - 0 (2), 0:3

4. Румыния — 0(2), 0:4

Последние матчи

Испания U-21 – Украина U-21. Ставка и коэффициенты

Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Испанцев устроит даже ничья, чтобы финишировать первыми в группе. А вот подопечные Ротаня должны побеждать. Достичь максимального результата нашим ребятам будет сложно, но ожидаем, что украинцы смогут составить достойную конкуренцию одному из главных фаворитов чемпионата. Однако, несмотря ни на что, больше шансов на победу все же у испанцев. Прогноз – победа Испании за 1,74.