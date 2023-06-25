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ЧЕ-2023 U-21. Италия удерживает победу над Швейцарией
Первый матч игрового дня группы D
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Сегодня, 25 июня, проходят матчи 2-го тура группы D молодежного Евро-2023.
В первом матче квартета Италия U-21 в драматическом матче обыграла ровесников из Швейцарии. Игроки "Скуадра Адзурры" трижды поразили ворота соперника в первом тайме. Во второй половине встречи "крестоносцы" отыграли два мяча, однако этого было мало, чтобы получить очки.
Благодаря этой победе Италия обогнала Швейцарию в таблице.
Таблица группы D до матча Франции и Норвегии:
|М
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|Франция U-21
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Италия U-21
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|Швейцария U-21
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|Норвегия U-21
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
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