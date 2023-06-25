ЧЕ-2023 U-21. Италия удерживает победу над Швейцарией

Сегодня, 25 июня, проходят матчи 2-го тура группы D молодежного Евро-2023.

В первом матче квартета Италия U-21 в драматическом матче обыграла ровесников из Швейцарии. Игроки "Скуадра Адзурры" трижды поразили ворота соперника в первом тайме. Во второй половине встречи "крестоносцы" отыграли два мяча, однако этого было мало, чтобы получить очки.

Благодаря этой победе Италия обогнала Швейцарию в таблице.

Таблица группы D до матча Франции и Норвегии: