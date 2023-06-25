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Евро U-21. Группа С. Англия уверенно проходит дальше, третий тур решит судьбу второго участника
Известен лишь один участник плей-офф
Фото: twitter.com
Сегодня в рамках Евро U-21 были сыграны матчи второго тура группы С. Англия уверенно обыграла сборную Израиля 2:0. Отличились Смит-Роу и Энтони Гордон.
Сборная Германия уступила футболистам сборной Чехии 1:2. Первый тайм хозяева закончили со счетом 1:0 в свою пользу. Во втором Германия сравняла на 70 минуте благодаря голу Анджело Стиллера.
На 87-й Чехия снова вышла вперед и смогла заработать первые три очка.
Сейчас ситуация в группе выглядит так:
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