Евро U-21. Группа С. Англия уверенно проходит дальше, третий тур решит судьбу второго участника

Сегодня в рамках Евро U-21 были сыграны матчи второго тура группы С. Англия уверенно обыграла сборную Израиля 2:0. Отличились Смит-Роу и Энтони Гордон.

Сборная Германия уступила футболистам сборной Чехии 1:2. Первый тайм хозяева закончили со счетом 1:0 в свою пользу. Во втором Германия сравняла на 70 минуте благодаря голу Анджело Стиллера.

На 87-й Чехия снова вышла вперед и смогла заработать первые три очка.

Сейчас ситуация в группе выглядит так: