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Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного Евро
Игра за первое место в группе
Фото - Павло Кубанов
Сегодня подопечные Ротаня сыграют заключительный матч на групповом этапе. Обе сборные уже досрочно вышли в четвертьфинал, а в очном противостоянии разыграют первое место. Украину устроит только победа, а испанцы даже в случае ничьей останутся первыми. Отметим, что если наши завершат группу на втором месте, то с большой долей вероятности придется сыграть против Франции.
Матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится во вторник, 27 июня. Начало игры в 21:45. В Украине трансляция поединка доступна на региональных телеканалах Общественного телевидения (Общественное.Киев, Общественное.Винница, Общественное.Луцк, Общественное.Одесса, Общественное.Харьков и т.д.).
Региональные каналы Общественного доступны в Т2, а также на различных OTT-платформах (MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet.tv и т.д.).
Если у вас не будет возможности просмотреть матч молодежных сборных в прямом эфире, за ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Испания – Украина онлайн >>>>
Смотреть можно прямо в этой новости.
Чемпионат Европы U-21. Третий тур. 27.06.2023. 21:45
Румыния. Бухарест. "Супербет Арена"
Испания U-21 Украина U-21
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Общественное: региональное вещание
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