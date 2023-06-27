Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного Евро

Сегодня подопечные Ротаня сыграют заключительный матч на групповом этапе. Обе сборные уже досрочно вышли в четвертьфинал, а в очном противостоянии разыграют первое место. Украину устроит только победа, а испанцы даже в случае ничьей останутся первыми. Отметим, что если наши завершат группу на втором месте, то с большой долей вероятности придется сыграть против Франции.

Матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится во вторник, 27 июня. Начало игры в 21:45. В Украине трансляция поединка доступна на региональных телеканалах Общественного телевидения (Общественное.Киев, Общественное.Винница, Общественное.Луцк, Общественное.Одесса, Общественное.Харьков и т.д.).

Региональные каналы Общественного доступны в Т2, а также на различных OTT-платформах (MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet.tv и т.д.).

Если у вас не будет возможности просмотреть матч молодежных сборных в прямом эфире, за ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Испания – Украина онлайн >>>>

Смотреть можно прямо в этой новости.

Чемпионат Европы U-21. Третий тур. 27.06.2023. 21:45

Румыния. Бухарест. "Супербет Арена"

Испания U-21 Украина U-21

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Общественное: региональное вещание