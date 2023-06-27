Играл с Петраковым вничью, выигрывал юношеские Евро: кто тренирует молодежную сборную Испании.

Испания является безоговорочным фаворитом в будущем противостоянии с Украиной. Наша сборная обладает отличным потенциалом, продемонстрировала хороший футбол, но именно встреча с "рохитой" станет проверкой на профпригодность. Если Руслан Ротань обеспечит первое место, то может значительно упростить задачу в четвертьфинале - за это действительно стоит бороться.

Удастся ли перехитрить визави? Санти Дения, легендарный центрбек мадридского "Атлетико", появился в команде относительно недавно, но не простак - в этом болельщики убедились на протяжении предыдущих туров. Но каковы его секреты, принципы и опыт? Давайте выясним.

Дения провел считанные матчи у руля сборной, но все равно представляет колоссальную угрозу

Соперником Руслана Ротаня должен был быть Луис де ла Фуэнте. Все поменял чемпионат мира в Катаре - Испания сенсационно уступила Марокко, Энрике выставили за дверь и назначили специалиста, за плечами которого ряд молодежных уровней. И это за шесть месяцев до старта Евро U-21.

В преддверии матча с Хорватией украинские СМИ думали, кто такой Драган Скочич, действующий наставник "клетчатых". Тренер никогда не работал с подрастающим поколением (а к нему нужен особый подход), был наскоро назначен вместо Игора Бищана, откликнувшегося на приглашение загребского "Динамо", поэтому в целом наша победа закономерна.

До встречи с Румынией Санти Дения провел во главе "рохиты" два товарищеских поединка. Можно ли испанца поставить на одну ступень со Скочичем, ведь в его случае практический опыт, на первый взгляд, тоже невелик? Заявляем: категорически нет.

Если балканец появился скорее по блату, то Дения является продуктом системы, функционирующей почти два десятилетия (более того, он сам "варится" в ней с 2010-го). Вектор, направленный на контроль мяча, прослеживается с пика тики-таки, поэтому пертурбации на мостике не являются проблемными для молодежки. Сантьяго мыслит в духе предшественника и точно знает, как должен выглядеть рисунок игры.

Иначе не был бы результат - коуч может похвастаться триумфом на ЧЕ-2017 и ЧЕ-2019 с соответствующими возрастными категориями, а также попаданием в финал ЧМ-2017 U-17. Среди лидеров этого разлива были такие известные ребята, как Хуан Миранда, Эрик Гарсия, Серхио Гомес, Виктор Чуст, Абель Руис, Брайан Хилл, Андер Барренечеа и Ферран Торрес, причем часть из них Санти привез на форум и сейчас. То есть утверждать, что специалист оказался в каких-то неудобных условиях, должен изучать и знакомиться с исполнителями, нет смысла. Сами футболисты прекрасно понимают философию и ее принципы, о которых мы поговорим ниже, поэтому не сомневаемся, что стилистически "рохита" выступит очень хорошо.

Отметим, что Дения виделся и с Украиной - в 2012 выдал 2:2 против Александра Петракова, который со своей стороны воспитывал команду с Богданом Сарнавским, Никитой Бурдой, Игорем Харатиным, Вячеславом Танковским и другими. В 2018-м команды пересеклись в элит-раунде отборочного цикла Евро-2018 U-17 и зафиксировали 1:1 - матч заметен тем, что голом отличился Даниил Сикан, в воротах находился Анатолий Трубин, а на флангах нападения Михаил Мудрик и Викентий Волошин. Выходит, что Санти оперирует всеми доступными козырями, вооружен надлежащей информацией. Если честно, это очень беспокоит.

Молодежь равняется на "взрослую" Испанию, имеет свои изюминки и недостатки

То, что Испания использует множество пасов и комбинаций – не секрет. В этом аспекте Дения исповедует давно принятые стандарты и считает, что лучший способ защититься - владеть мячом. Казалось бы, ничего удивительного, но есть интересный момент – для лучшей реализации задач менеджер специально вызвал как можно больше футболистов, которым исполнилось 23. Сантьяго не думает категориями "на перспективу" и хочет видеть результат здесь и сейчас - поэтому приехали Миранда, Абель Руис, Ойан Сансет, Виктор Гомес, Айтор Паредес и Родри Санчес. Показательно, что все перечисленные персонажи причастны к уверенному обыгрышу Румынии (3:0), а Гомес и Абель на двоих смастерили победный гол против Хорватии (1:0).

В схеме 4-2-3-1, которой чаще всего манипулирует Дения, особая роль отведена опорникам - Алекс Баэна и Антонио Бланко не только диктуют пространство в зоне, но и задают первоначальный темп атаки. Навстречу партнерам, как правило, опускается Сансет - это происходит как при обороне (тогда тот или иной фрагмент поля становится компактнее), так и по сценарию, когда необходимо быстро продвинуться вперед. Мобильность игроков, активность их взаимодействия – основа стиля Сантьяго.

Тройка полузащитников постоянно нагружает фланги и, что важно, Руиса - нападающий "Браги" не является классическим центрфорвардом, прикрепленным к штрафной, а достаточно свободен в собственных действиях. Парень тяготеет к левому флангу, что создает определенные неудобства, когда нужно решить эпизод в последней трети, поэтому Дения подключил на помощь Сансета. Тактика регулярно трансформируется - не следует забывать, что линия обороны также не отстает и благодаря флангам, за которые отвечают Миранда и Арнау Мартинес, создает напряжение. Подключение, навесные передачи, розыгрыш стандартных положений – все это может легко качать чашу весов в поединке.

Когда же сборная защищается, то здесь есть неидеальность. Испанцы умеют прессинговать, прибавлять по ходу матча, однако не слишком эффективны в отборе и на втором этаже - все из-за антропометрии. Дения переходит с 4-2-3-1 на 4-4-2, чтобы максимально покрыть пространство, однако игроки не всегда выдерживают линии и рискуют просесть под давлением технических или фактурных соперников. Так было, в "товарняке" со Швейцарией, где "рохита" пропустила дважды (3:2), похожая неурядица возникла и против французов (0:0) - "трехцветные" хоть и не забили, но вдоволь помучили центрбеков.

Проблема заключается еще и в том, что ощущается "перекос" в пользу атаки – там есть свои лидеры, а вот сзади – нет. У фулбеков есть свои функции, мониторят бровку, могут несвоевременно вернуться, поэтому Пачеко и Паредес нередко остаются сами. Ради этого Баэна способен переквалифицироваться в третьего центрбека, но повторимся - Испания теряется, если ее вывести из равновесия. Увидим, удастся ли это Ротаню.