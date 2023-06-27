Испания U-21 – Украина U-21 2:2. Завершаем групповой турнир на втором месте

Молодежная сборная Украины завершила выступления на групповом турнире Евро. Соперниками украинцев стали испанцы, считающиеся одними из главных фаворитов соревнований. В очном противостоянии команды разыгрывали первое место. Чтобы финишировать первыми, нашим нужно было побеждать, а испанцев устраивала даже ничья.

Руслан Ротань своим стартовым составом удивил. Главный тренер нашей сборной лидеров оставил в запасе. По сравнению с предыдущим матчем произошло сразу девять замен. В старте остались только Вивчаренко и Крыськив. А вот тренерский штаб сборной Испании полностью сменил стартовый состав команды.

В начале встречи неожиданно именно украинцы больше контролировали мяч, но с продвижением в заключительную треть поля были проблемы. Однако первый момент в матче после ошибки Очеретько создали испанцы. Олег отдал прямо в ноги Камельо, но он с нескольких метров не смог переиграть Нещерета.

Следует отметить агрессивную игру подопечных Ротаня в центре поля, которая создавала существенные проблемы испанцам с выходом в атаку. По состоянию на 11 минуту наша сборная владела мячом 65% игрового времени. Было приятно видеть, как наши ребята не отказывались от своей привычной игры, даже несмотря на статус соперника. Однако конструктива в заключительной трети поля все же не хватало. У испанцев были существенные проблемы с выходом в атаку. Похоже, они не ожидали такой игры от украинской команды.

На 20-й минуте Нещерет неудачно ввел мяч в игру, а Рикельме забил в пустые ворота. Однако арбитр в этом эпизоде увидел нарушение правил. Кажется, нашей сборной повезло, ведь на повторе было видно, что игрок сборной Испании не мешал нашему голкиперу. Через несколько минут снова должен был забивать Камельо, но он не смог переиграть Нещерета. Много ошибались украинцы на своей половине поля. Испанцы сами ничего не создавали, но наши помогали им.

Во второй половине тайма испанцы добавили в активности, начали больше давить на защиту украинцев. Тем не менее, в конце тайма открыли счет подопечные Ротаня. Назаренко после сольного рейда флангом подал, а Вьюнник головой расстрелял ворота – 0:1.

В начале второго тайма наши ребята все же доигрались. После прострела Рикельме с фланга выбивал мяч Сирота, но он попал в Желизко – 1:1. После перерыва испанцы стали играть в привычный для себя футбол с позиции силы. Теперь уже у подопечных Ротаня были существенные проблемы с выходом в атаку. Разговор с тренером явно пошел на пользу номинальным хозяевам.

В конце матча за счет замен украинцам удалось выровнять игру и даже перехватить инициативу. На 80-й минуте Лео Роман сбил Сикана и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Пенальти уверенно реализовал Судаков – 1:2. К сожалению, на последней минуте Абель Руис из пределов штрафной расстрелял ворота – 2:2. Таким образом, завершаем групповой турнир на втором месте.

Испания U-21 - Украина U-21 2:2

Голы: Желизко (49, автогол), Руис (90) - Вьюнник (43), Судаков (80, пен)

Испания U-21 (стартовый состав): Агирресабала – Арнау Мартинес, Гильямон, Хила, Санчес – Бернабе, Сансет – Барренечеа, Орос, Рикельме – Камельо.

Украина U-21 (стартовый состав): Нещерет — Лях, Салюк, Сирота, Вивчаренко — Очеретько, Желизко — Назаренко, Крыськив, Брагару — Вьюнник.