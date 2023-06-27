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Сборная Грузии U-21 с первого места вышла из группы с Португалией, Бельгией и Нидерландами на Евро-2023
Португалия знает первого соперника по плей-офф – Англия
Фото: nakrebi.ge
Сборная Грузии U-21 вышла из группы на Евро 2023. Вместе с ней в квартете выступали Португалия, Нидерланды и Бельгия.
Команда в заключительном туре сыграла вничью с Нидерландами (1:1), а Португалия обыграла Бельгию (2:1). В итоге из группы выходит Португалия со второго места и Грузия с 1-го.
Португалия столкнется в плей-офф с 1-м местом группы С – Англией. На второе место и соперника Грузии претендуют Чехия, Германия и Израиль.
До этого Грузия одержала победу над Португалией (2:0) и сыграла вничью с Бельгией (2:2). Португалия же сыграла вничью с Нидерландами (1:1), которые, в свою очередь, в первом туре сыграли вничью с Бельгией (0:0).
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