Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Я люблю цю країну навіть без кокаїну. Фоторепортаж с матча Испания U21 - Украина U21
Оксана Васильева посетила последний матч нашей молодежки на групповом этапе Евро
Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
Украина не победила Испанию в заключительном туре группового этапа молодежного чемпионата Европы, хотя дважды вела в счете. Вряд ли кто-то особенно верил даже в ничью, когда Руслан Ротань провел широкую ротацию состава по сравнению с двумя другими поединками группы. Ничья 2:2 оставила Украину на втором месте в квартете, а сегодня наши ребята узнают соперника в четвертьфинале. Оксана Васильева посетила поединок против испанцев в Бухаресте и делится с вами фотографиями из этой игры.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- Молодежка Ротаня в 1/4 финала Евро. Известны потенциальные соперники
- Отец Георгия Цитаишвили: Он не хочет возвращаться в Украину. У него много предложений
- ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Будучность не оставила шансов андоррцам, Брейдаблик забил семь
- Лидеры в запасе. Ротань выставил экспериментальный состав на матч Евро против Испании
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО