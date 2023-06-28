Я люблю цю країну навіть без кокаїну. Фоторепортаж с матча Испания U21 - Украина U21

Украина не победила Испанию в заключительном туре группового этапа молодежного чемпионата Европы, хотя дважды вела в счете. Вряд ли кто-то особенно верил даже в ничью, когда Руслан Ротань провел широкую ротацию состава по сравнению с двумя другими поединками группы. Ничья 2:2 оставила Украину на втором месте в квартете, а сегодня наши ребята узнают соперника в четвертьфинале. Оксана Васильева посетила поединок против испанцев в Бухаресте и делится с вами фотографиями из этой игры.

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