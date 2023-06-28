"Они много атаковали". Форвард сборной Испании U-21 оценил ничью с Украиной

Форвард молодежной сборной Испании Абель Руис поделился эмоциями после игры с Украиной (2:2) на Евро-2023 U-21.

"Это был очень сложный матч. У Украины очень хорошая команда, что они показали в первых двух играх и сегодня. Они играли очень хорошо, много атаковали. А у нас, когда у нас нет мяча, возникают проблемы.

Важно было остаться здесь, в Бухаресте, чтобы не менять город. Между играми несколько дней, поэтому переезд усложняет задачу. Возможность остаться здесь очень важна. Мы играли не только против соперника, но и за то, чтобы оставаться здесь, на той же базе.