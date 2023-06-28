Пришли честолюбивые дублеры… Акценты зрителя на игре молодежных сборных Украины и Испании

Обе команды уже вышли в плей-офф и могли себе позволить выставить вторые составы: у нас из основы осталось два игрока, у испанцев – и вовсе один. С одной стороны, было любопытно взглянуть, как мы будем выглядеть в этом свете. С другой – в матчах "дублеров" нередко отсутствует цельность картины, игра распадается на фрагменты.

Несмотря на четыре забитых мяча, не назвал бы поединок зрелищным – он уступал по этому критерию матчам с хорватами и румынами. Помимо голов, было еще лишь три легитимных голевых момента, созданных соперниками при счете 0:0. Причем, оба шанса испанцев подарили им мы сами. Как, впрочем, и первый гол.

Уже на 6-й минуте Камельо мог открывать счет после невольного паса Очеретько, а двадцать минут спустя – после аналогичного ляпсуса Салюка, но оба раза нас выручал Нещерет. Кульминацией этой комедии ошибок стал гол, пропущенный вскоре после перерыва: Сирота выбил мяч в Желизко, от которого тот влетел в сетку ворот.

Уж кто-кто, а защита игру явно провалила. Единственным самостоятельным достижением испанцев стал мяч, забитый на 90-й минуте и позволивший им избежать поражения. Все остальное придумали мы.

И болельщики уже присовокупили сюда не засчитанный гол в наши ворота, когда Нещерет выронил мяч, а литовский арбитр углядел тут фол Рикельме, которого никто из нас не увидел. Отдаю должное даже комментатору-патриоту: на сей раз, он был гораздо объективнее. Но в данном случае, как и все мы, стал жертвой зрительного обмана.

Да что там, если его немецкие коллеги, чей комментарий слушал коллега Юстас, утверждали, что при вводе мяча вратарь зацепил себя за икру, и гол "чистый". Между тем сам наш консультант с выводами не спешил: "Мне показалось, что просто выронил, но, возможно, его дернули за руку? С той камеры, где повторы – ничего не видно".

После матча Нещерет подтвердил это предположение и даже, якобы, испанец сам это признал. Если так, то Украина никому ничего не должна, тогда как Испания отыгралась в первый раз с очевидной помощью Фортуны.

Второй же гол стал результатом индивидуального мастерства Руиса. Тогда как мы забивали после эффектного рейда Назаренко, который увенчал удар Вьюнника, и бесспорного пенальти на Сикане, реализованного Судаковым. И да, оба раза в счете вела именно команда Ротаня.

Подводя итог увиденному, констатирую закономернейшую ничью. Которая по игре больше была похожа на 1:1. И это однозначный плюс в поединке с фаворитом. Стояла ли задача выиграть группу, не знаю, но необходимости такой, ввиду туманных перспектив точно не было – с кем играть пришлось бы в этом случае, один Бог ведает.

Настоящих личностей, в моем понимании, нам этот матч, пожалуй, не явил. Методом исключения, в первую очередь, запомнился Нещерет, без которого мы вполне могли проиграть. А после него – Вьюнник, дважды угрожавший воротам на острие атаки. О Назаренко сказано выше. И все это было еще в первом тайме.

Итак, они вновь не ударили в грязь лицом (хоть и старались, с ядовитой ухмылкой прибавят "ротаньхейтеры"). И таки-следует признать, что со вторым эшелоном обороны у нас беда. Однако ни результат, ни игра в целом не дали оснований испортить нам настроение перед четвертьфиналом.

Сейчас наиболее вероятным соперником в нем видятся французы. Но кто бы в итоге им не стал, это будет трудно. И, знаете, меня как-то совсем не радует этот полутоварищеский матч в третьем туре. Не один раз видел, как после такого команда выбивалась из игрового ритма. Хотелось бы надеяться, что команду Ротаня чаша сия минует.

Единственный плюс: можно было еще попридержать Мудрика до лучших для него времен (если он, конечно, тут вообще появится). Кто сказал "легко обойдутся без него"? Экая глупость – здесь вам не "Челси", а такая опция и первой сборной отнюдь не помешала. А вот Ванат нам, увы, в ¼-й точно не помощник. Но не будем о грустном…