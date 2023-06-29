Тренер Франции U-21 назвал преимущество его сборной перед Украиной

Главный тренер молодёжной сборной Франции Сильвен Риполль поделился ожиданиями от предстоящей игры против Украины U-21 в 1/4 финала Евро-2023.

"Остаться в Клуже - преимущество для нас. Нам здесь нравится, сейчас это наш второй дом. У нас есть три дня на восстановление. У Украины будет четыре, но мы будем играть на уже знакомом для нас стадионе", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

"Если набираешь девять очков в группе с Италией, Норвегией и Швейцарией, то значит все хорошо. Теперь мы собираемся хорошо отдохнуть, оставаться скромными и хорошо готовиться к нашему матчу против Украины, качественного соперника", - добавил тренер.

Напомним, Матч Украина U-21 – Франция U-21 состоится в румынском Клуже в воскресенье, 2 июля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.