Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Франции U-21 назвал преимущество его сборной перед Украиной
Матч между командами пройдет 2 июля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер молодёжной сборной Франции Сильвен Риполль поделился ожиданиями от предстоящей игры против Украины U-21 в 1/4 финала Евро-2023.
"Остаться в Клуже - преимущество для нас. Нам здесь нравится, сейчас это наш второй дом. У нас есть три дня на восстановление. У Украины будет четыре, но мы будем играть на уже знакомом для нас стадионе", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
"Если набираешь девять очков в группе с Италией, Норвегией и Швейцарией, то значит все хорошо. Теперь мы собираемся хорошо отдохнуть, оставаться скромными и хорошо готовиться к нашему матчу против Украины, качественного соперника", - добавил тренер.
Напомним, Матч Украина U-21 – Франция U-21 состоится в румынском Клуже в воскресенье, 2 июля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Ярмоленко – ТОП-трансфер Динамо. Молодежка релаксирует перед четвертьфиналом Евро. ВИДЕО
- Возможные сценарии развития борьбы Украины U21 за выход на ОИ-2024 и потенциальные соперники в дополнительном матче
- Утренняя сводка Генштаба: произошло 40 боевых столкновений, ВСУ сбили российский штурмовик
- Молодежка Ротаня в 1/4 финала Евро. Известны потенциальные соперники
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО